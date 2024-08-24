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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 2002 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
7500 бат BE 2545 (2002) 75-летие короля Рамы IX
Средняя цена 650 $
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0 3
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