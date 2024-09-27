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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 года (Таиланд, Рама IV)

Аверс монеты - 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IV Реверс монеты - 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,997)
  • Вес 2,2 гр
  • Чистого золота (0,0705 oz) 2,1934 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IV
  • Номинал 2,5 бата (Пот Дуанг)
  • Год 1863
  • Правитель Рама IV (Король Сиама)
  • Монетный двор Бангкок
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 8500 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
5020 $
Цена в валюте аукциона 4500 CHF
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Heritage - December 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Stack's - May 9, 2022
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Stack's - May 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Eurseree - April 3, 2021
Продавец Eurseree
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Schulman - October 21, 2020
Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Stack's - October 8, 2020
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Stack's - October 8, 2020
Продавец Stack's
Дата 8 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Stack's - May 4, 2020
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Stack's - May 4, 2020
Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Stack's - August 16, 2017
Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Stack's - August 16, 2017
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Таиланд 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 на аукционе Hess Divo - May 31, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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