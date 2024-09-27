Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 года (Таиланд, Рама IV)
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 8500 CHF. Торги состоялись 15 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 9 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 21 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 8 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2017
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 2,5 бата (Пот Дуанг) 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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