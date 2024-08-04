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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1863 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Тот (8 бат) 1863
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
Пит (4 бата) 1863
Средняя цена 5700 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
2,5 бата (Пот Дуанг) 1863
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 36
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