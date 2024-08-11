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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Тот (8 бат) 1863 года (Таиланд, Рама IV)

Аверс монеты - Тот (8 бат) 1863 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IV Реверс монеты - Тот (8 бат) 1863 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,84 гр
  • Чистого золота (0,2269 oz) 7,056 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IV
  • Номинал Тот (8 бат)
  • Год 1863
  • Правитель Рама IV (Король Сиама)
  • Монетный двор Бангкок
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Тот (8 бат) 1863 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34148 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
11472 $
Цена в валюте аукциона 1700000 JPY
Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Heritage - December 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе GINZA - November 20, 2021
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Тот (8 бат) 1863 на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Тот (8 бат) 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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