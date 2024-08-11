Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Тот (8 бат) 1863 года (Таиланд, Рама IV)
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Тот (8 бат) 1863 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34148 проданному на аукционе Heritage Auctions за 18000 USD. Торги состоялись 9 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
11472 $
Цена в валюте аукциона 1700000 JPY
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
14000 $
Цена в валюте аукциона 14000 USD
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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