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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Золотые монеты Тот (8 бат) Рама IV - Таиланд

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Тот (8 бат) 1863

Год Знак Описание Продажи Продажи
1863 0 55
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