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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Пит (4 бата) 1863 года (Таиланд, Рама IV)

Аверс монеты - Пит (4 бата) 1863 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IV Реверс монеты - Пит (4 бата) 1863 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1134 oz) 3,528 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IV
  • Номинал Пит (4 бата)
  • Год 1863
  • Правитель Рама IV (Король Сиама)
  • Монетный двор Бангкок
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Пит (4 бата) 1863 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20651 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4700 $
Цена в валюте аукциона 4700 USD
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Numismatica Genevensis - November 16, 2021
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Eurseree - April 3, 2021
Продавец Eurseree
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Stack's - August 16, 2019
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Eurseree - August 5, 2019
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Heritage - December 7, 2018
Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Heritage - December 7, 2018
Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Eurseree - December 1, 2018
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Таиланд Пит (4 бата) 1863 на аукционе Eurseree - March 31, 2018
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Пит (4 бата) 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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