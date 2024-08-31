Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Пит (4 бата) 1863 года (Таиланд, Рама IV)
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Пит (4 бата) 1863 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20651 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13000 USD. Торги состоялись 1 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4700 $
Цена в валюте аукциона 4700 USD
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 16 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 июля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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