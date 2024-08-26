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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Золотые монеты Пит (4 бата) Рама IV - Таиланд

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Пит (4 бата) 1863

Год Знак Описание Продажи Продажи
1863 0 50
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