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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Золотые монеты 2,5 бата (Пот Дуанг) Рама IV - Таиланд

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2,5 бата (Пот Дуанг) 1863

Год Знак Описание Продажи Продажи
1863 0 36
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