Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1500 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,75 гр
- Чистого золота (0,1085 oz) 3,375 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10,000
- Тираж PROOF 1,500
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 1500 бат
- Год BE 2535 (1992)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1500 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1580 проданному на аукционе Auction World за 44000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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