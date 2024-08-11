Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
800 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 20 гр
- Чистого золота (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 30 мм
- Тираж UNC 22,000
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 800 бат
- Год BE 2514 (1971)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 800 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 52315 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 4 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец InAsta
Дата 23 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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