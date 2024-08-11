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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

800 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 800 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 800 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 20 гр
  • Чистого золота (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Тираж UNC 22,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 800 бат
  • Год BE 2514 (1971)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 800 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 52315 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 4 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - May 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 16, 2022
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 16, 2022
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - November 30, 2021
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - November 30, 2021
Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе VL Nummus - September 15, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе InAsta - March 23, 2019
Продавец InAsta
Дата 23 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Aurora Numismatica - January 20, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 20 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - December 6, 2018
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - December 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - October 25, 2018
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - October 25, 2018
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону
Таиланд 800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - August 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 августа 2024
Сохранность MS66 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 800 бат 1971 "25 лет правления Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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