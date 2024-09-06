Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2535 (1992) года "64-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2535 (1992) года "64-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1863 проданному на аукционе Eurseree за 18000 THB. Торги состоялись 7 августа 2010.
Сохранность
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Продавец Eurseree
Дата 7 августа 2010
Сохранность PROOF
Цена
18000 ฿
Цена в валюте аукциона 18000 THB
Продавец Eurseree
Дата 4 апреля 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 13 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 21 июля 2007
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 16 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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