Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2535 (1992) года "64-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2535 (1992) года "64-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2535 (1992) года "64-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,000
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2535 (1992)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2535 (1992) года "64-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1863 проданному на аукционе Eurseree за 18000 THB. Торги состоялись 7 августа 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Eurseree (10)
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - August 7, 2010
Продавец Eurseree
Дата 7 августа 2010
Сохранность PROOF
Цена
18000 ฿
Цена в валюте аукциона 18000 THB
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 27, 2010
Продавец Eurseree
Дата 27 марта 2010
Сохранность PROOF
Цена
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - August 8, 2009
Продавец Eurseree
Дата 8 августа 2009
Сохранность UNC
Цена
15500 ฿
Цена в валюте аукциона 15500 THB
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - April 4, 2009
Продавец Eurseree
Дата 4 апреля 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - December 13, 2008
Продавец Eurseree
Дата 13 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - April 5, 2008
Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - July 21, 2007
Продавец Eurseree
Дата 21 июля 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - December 16, 2006
Продавец Eurseree
Дата 16 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6000 бат 1992 "64-летие короля Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рамы IX Монеты Таиланда 1992 года Все тайские монеты тайские золотые монеты тайские монеты номиналом 6000 бат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск