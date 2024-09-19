Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

2 бата 1864 года (Таиланд, Рама IV)

Аверс монеты - 2 бата 1864 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IV Реверс монеты - 2 бата 1864 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IV

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 30,35 гр
  • Чистого золота (0,9748 oz) 30,3197 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IV
  • Номинал 2 бата
  • Год 1864
  • Правитель Рама IV (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2 бата 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 20000000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Eurseree (7)
  • Nihon (1)
  • Stack's (2)
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
138060 $
Цена в валюте аукциона 20000000 JPY
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Eurseree - December 3, 2016
Продавец Eurseree
Дата 3 декабря 2016
Сохранность G
Цена
41000 ฿
Цена в валюте аукциона 41000 THB
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Eurseree - November 28, 2015
Продавец Eurseree
Дата 28 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Stack's - April 8, 2015
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Stack's - April 8, 2015
Продавец Stack's
Дата 8 апреля 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Eurseree - March 21, 2015
Продавец Eurseree
Дата 21 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Stack's - December 10, 2014
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Stack's - December 10, 2014
Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Eurseree - March 23, 2013
Продавец Eurseree
Дата 23 марта 2013
Сохранность XF
Цена
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Eurseree - August 7, 2010
Продавец Eurseree
Дата 7 августа 2010
Сохранность XF
Цена
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Eurseree - August 8, 2009
Продавец Eurseree
Дата 8 августа 2009
Сохранность XF
Цена
Таиланд 2 бата 1864 на аукционе Eurseree - July 26, 2008
Продавец Eurseree
Дата 26 июля 2008
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 бата 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рама IV Монеты Таиланда 1864 года Все тайские монеты тайские золотые монеты тайские монеты номиналом 2 бата Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск