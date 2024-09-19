Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
2 бата 1864 года (Таиланд, Рама IV)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2 бата 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 20000000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
138060 $
Цена в валюте аукциона 20000000 JPY
Продавец Eurseree
Дата 28 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 апреля 2015
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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