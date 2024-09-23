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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1864 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Тамлунг (4 бата) 1864
Средняя цена 42000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 бата 1864
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 бат 1864
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 бата (2 салунга) 1864
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/4 бата (Салунг) 1864
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 8 бата (Фуанг) 1864
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/16 бата (Сик) 1864
Средняя цена
Продажи
0 1
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