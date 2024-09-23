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Таиланд
1864
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1864
Монеты Таиланда 1864 года
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Золото
Золотые монеты
Тамлунг (4 бата) 1864
Средняя цена
42000 $
Продажи
0
2
2 бата 1864
Средняя цена
28000 $
Продажи
0
10
1 бат 1864
Средняя цена
9300 $
Продажи
0
3
1/2 бата (2 салунга) 1864
Средняя цена
28000 $
Продажи
0
6
1/4 бата (Салунг) 1864
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
11
1 8 бата (Фуанг) 1864
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
8
1/16 бата (Сик) 1864
Средняя цена
—
Продажи
0
1
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Таиланд
Период
1804-2016
Категория
Зактрыть
???
Таиланд
Период
1804-2016
Рама IV
1804-1868
Рама V
1868-1910
Рама IX
1946-2016
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