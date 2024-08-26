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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1 бат 1864 года (Таиланд, Рама IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 15,15 гр
  • Чистого золота (0,4866 oz) 15,1349 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IV
  • Номинал 1 бат
  • Год 1864
  • Правитель Рама IV (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 бат 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3273 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 16000 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2024.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Eurseree (1)
  • Varesi (1)
Таиланд 1 бат 1864 на аукционе Busso Peus - April 26, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
17166 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Таиланд 1 бат 1864 на аукционе Varesi - October 1, 2021
Продавец Varesi
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
1505 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Таиланд 1 бат 1864 на аукционе Eurseree - July 26, 2008
Продавец Eurseree
Дата 26 июля 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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