Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1 бат 1864 года (Таиланд, Рама IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 15,15 гр
- Чистого золота (0,4866 oz) 15,1349 гр
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IV
- Номинал 1 бат
- Год 1864
- Правитель Рама IV (Король Сиама)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 бат 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3273 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 16000 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2024.
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