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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1/4 бата (Салунг) 1864 года (Таиланд, Рама IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 3,7875 гр
  • Чистого золота (0,1216 oz) 3,7837 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IV
  • Номинал 1/4 бата (Салунг)
  • Год 1864
  • Правитель Рама IV (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1/4 бата (Салунг) 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 3200000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Varesi (1)
Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
22090 $
Цена в валюте аукциона 3200000 JPY
Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
3567 $
Цена в валюте аукциона 3420 EUR
Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Varesi - October 1, 2021
Продавец Varesi
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность F
Цена
******
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Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Eurseree - August 5, 2019
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность F
Цена
Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Eurseree - April 6, 2019
Продавец Eurseree
Дата 6 апреля 2019
Сохранность F
Цена
Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Stack's - December 10, 2014
Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Stack's - December 10, 2014
Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Eurseree - April 2, 2011
Продавец Eurseree
Дата 2 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Eurseree - August 8, 2009
Продавец Eurseree
Дата 8 августа 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Heritage - September 15, 2006
Таиланд 1/4 бата (Салунг) 1864 на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF DETAILS
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 бата (Салунг) 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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