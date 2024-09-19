Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1/4 бата (Салунг) 1864 года (Таиланд, Рама IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 3,7875 гр
- Чистого золота (0,1216 oz) 3,7837 гр
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IV
- Номинал 1/4 бата (Салунг)
- Год 1864
- Правитель Рама IV (Король Сиама)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1/4 бата (Салунг) 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 3200000 JPY. Торги состоялись 9 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
22090 $
Цена в валюте аукциона 3200000 JPY
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
3567 $
Цена в валюте аукциона 3420 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Varesi
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 2 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 8 августа 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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