Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Тамлунг (4 бата) 1864 года (Таиланд, Рама IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 60,77 гр
- Чистого золота (1,9518 oz) 60,7092 гр
- Диаметр 45 мм
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IV
- Номинал Тамлунг (4 бата)
- Год 1864
- Правитель Рама IV (Король Сиама)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Тамлунг (4 бата) 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 44000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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