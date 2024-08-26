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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Тамлунг (4 бата) 1864 года (Таиланд, Рама IV)

Аверс монеты - Тамлунг (4 бата) 1864 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IV Реверс монеты - Тамлунг (4 бата) 1864 года - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 60,77 гр
  • Чистого золота (1,9518 oz) 60,7092 гр
  • Диаметр 45 мм

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IV
  • Номинал Тамлунг (4 бата)
  • Год 1864
  • Правитель Рама IV (Король Сиама)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты Тамлунг (4 бата) 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 610 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 44000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд Тамлунг (4 бата) 1864 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Таиланд Тамлунг (4 бата) 1864 на аукционе Heritage - July 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
24000 $
Цена в валюте аукциона 24000 USD
Таиланд Тамлунг (4 бата) 1864 на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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