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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1/16 бата (Сик) 1864 года (Таиланд, Рама IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 1 гр
  • Чистого золота (0,0321 oz) 0,999 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IV
  • Номинал 1/16 бата (Сик)
  • Год 1864
  • Правитель Рама IV (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1/16 бата (Сик) 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе Eurseree за 210000 THB. Торги состоялись 12 декабря 2009.

Сохранность
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  • Eurseree (1)
Таиланд 1/16 бата (Сик) 1864 на аукционе Eurseree - December 12, 2009
Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность UNC
Цена
******
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