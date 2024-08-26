Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1/16 бата (Сик) 1864 года (Таиланд, Рама IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 1 гр
- Чистого золота (0,0321 oz) 0,999 гр
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IV
- Номинал 1/16 бата (Сик)
- Год 1864
- Правитель Рама IV (Король Сиама)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1/16 бата (Сик) 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1034 проданному на аукционе Eurseree за 210000 THB. Торги состоялись 12 декабря 2009.
Сохранность
- Все фирмы
- Eurseree (1)
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