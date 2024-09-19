Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1 8 бата (Фуанг) 1864 года (Таиланд, Рама IV)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 1,94 гр
  • Чистого золота (0,0623 oz) 1,9381 гр

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IV
  • Номинал 1 8 бата (Фуанг)
  • Год 1864
  • Правитель Рама IV (Король Сиама)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 8 бата (Фуанг) 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31240 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 6 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе Stack's - February 5, 2016
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе Stack's - December 10, 2014
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе Stack's - December 10, 2014
Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 1 8 бата (Фуанг) 1864 на аукционе UBS - January 29, 2001
Продавец UBS
Дата 29 января 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 8 бата (Фуанг) 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рама IV Монеты Таиланда 1864 года Все тайские монеты тайские золотые монеты тайские монеты номиналом 1 8 бата (Фуанг) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск