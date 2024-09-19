Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1 8 бата (Фуанг) 1864 года (Таиланд, Рама IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 1,94 гр
- Чистого золота (0,0623 oz) 1,9381 гр
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IV
- Номинал 1 8 бата (Фуанг)
- Год 1864
- Правитель Рама IV (Король Сиама)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1 8 бата (Фуанг) 1864 года. Это золотая монета периода Рама IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31240 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5040 USD. Торги состоялись 6 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 5040 USD
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 декабря 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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