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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Золотые монеты 1 8 бата (Фуанг) Рама IV - Таиланд

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1 8 бата (Фуанг) 1864

Год Знак Описание Продажи Продажи
1864 0 8
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