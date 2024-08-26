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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

400 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 400 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 400 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: H. D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 10 гр
  • Чистого золота (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 47,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 400 бат
  • Год BE 2514 (1971)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 400 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 98305 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 28 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 544 EUR
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - June 27, 2024
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - June 27, 2024
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - October 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - May 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 16, 2022
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS68 PCGS
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - November 30, 2021
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - November 30, 2021
Продавец Stack's
Дата 30 ноября 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Status International - June 11, 2021
Продавец Status International
Дата 11 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - November 19, 2020
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - November 19, 2020
Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - January 2, 2020
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - January 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Hess Divo - December 3, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе VL Nummus - September 15, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Stephen Album - September 14, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Goldberg - September 3, 2019
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - June 28, 2019
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе Heritage - June 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2019
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Где купить?
Таиланд 400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX" на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 400 бат 1971 "25 лет правления Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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