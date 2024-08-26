Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
400 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 400 бат BE 2514 (1971) года "25 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 98305 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3000 USD. Торги состоялись 28 мая 2023.
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2023
Сохранность MS68 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stack's
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS68 PCGS
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Дата 30 ноября 2021
Сохранность MS69 NGC
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Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Heritage
Дата 19 ноября 2020
Сохранность MS68 NGC
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Дата 2 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность UNC
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Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность UNC
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность MS68 PCGS
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