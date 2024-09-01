Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
Каталог монет Гватемалы
Всего добавлено монет: 65
Таблица цен монет Гватемалы
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $6,700 - 0 76
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 NG M
Золото $4,100 - 0 6
Гватемала, Карл III
2 эскудо 1785 NG M
Золото $1,700 - 0 60
Гватемала, Фердинанд VII
1 эскудо 1817 NG M
Золото $25,000 - 0 12
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1754 G J
Золото $84,000 - 0 7
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1768 G
Золото $9,400 - 0 24
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1794 NG M
Золото $14,000 - 0 2
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1781 NG P
Золото $74,000 - 0 1
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1751 GG J
Золото - - 0 2
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1765 G
Золото $30,000 - 0 5
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 NG M
Золото $31,000 - 0 4
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1785 NG M
Золото $46,000 - 0 2
Гватемала, Фердинанд VI
1 эскудо 1751 G J
Золото - - 0 1
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1747 GG J
Золото $49,000 - 0 3
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 NG M
Золото $4,300 - 0 6
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1801 NG M
Золото $8,400 - 0 30
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1778 NG P
Золото - - 0 2
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 GG J
Золото - - 0 1
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1761 G J
Золото $29,000 - 0 1
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1781 NG P
Золото $18,000 - 0 10
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 G J
Золото $2,300 - 0 27
Гватемала, Фердинанд VII
2 эскудо 1817 NG M
Золото $2,100 - 0 11
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1794 NG M
Золото $11,000 - 0 17
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1801 NG M
Золото $15,000 - 0 12
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 G J
Золото - - 0 1
Гватемала, Фердинанд VI
1 эскудо 1750 G J
Золото $5,100 - 0 27
Гватемала, Фердинанд VII
4 эскудо 1817 NG M
Золото $4,100 - 0 10
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1789 NG M
Золото $12,000 - 0 11
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1789 NG M
Золото - - 0 1
Гватемала, Фердинанд VI
1 эскудо 1757 G J
Золото - - 0 1
Гватемала, Фердинанд VI
1 эскудо 1755 G J
Золото $27,000 - 0 3
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1790 NG M
Золото $16,000 - 0 1
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1778 NG P
Золото $2,300 - 0 2
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1794 NG M
Золото $4,200 - 0 8
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1794 NG M
Золото - - 0 0
Гватемала, Фердинанд VI
4 эскудо 1755 G J
Золото - - 0 2
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1797 NG M
Золото $18,000 - 0 1
Гватемала, Фердинанд VII
2 эскудо 1808 NG M
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1765 G
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1797 NG M
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1770 G
Золото $1,700 - 0 4
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1783 NG P
Золото - - 0 1
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1756 G J
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1770 G
Золото $1,900 - 0 18
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1789 NG M
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1787 NG M
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1765 G
Золото $13,000 - 0 3
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1783 NG P
Золото $900 - 0 1
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1797 NG M
Золото $3,700 - 0 8
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1789 NG M
Золото - - 0 0
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1752 GG J
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