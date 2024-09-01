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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Каталог монет Гватемалы

Всего добавлено монет: 65

Монеты Фернанда VI
coin 1746-1759 Фердинанд VI
Монеты Карла III
coin 1759-1788 Карл III
Монеты Карла IV
coin 1788-1808 Карл IV
Монеты Фердинанда VII
coin 1808-1813 Фердинанд VII

Таблица цен монет Гватемалы

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 NG M
 Золото $6,700 - 0 76Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
2 эскудо 1785 NG M
 Золото $4,100 - 0 6Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
1 эскудо 1817 NG M
 Золото $1,700 - 0 60Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1754 G J
 Золото $25,000 - 0 12Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1768 G
 Золото $84,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1794 NG M
 Золото $9,400 - 0 24Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1781 NG P
 Золото $14,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1751 GG J
 Золото $74,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1765 G
 Золото - - 0 2Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 NG M
 Золото $30,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1785 NG M
 Золото $31,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
1 эскудо 1751 G J
 Золото $46,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1747 GG J
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 NG M
 Золото $49,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1801 NG M
 Золото $4,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1778 NG P
 Золото $8,400 - 0 30Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1750 GG J
 Золото - - 0 2Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1761 G J
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1781 NG P
 Золото $29,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1757 G J
 Золото $18,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
2 эскудо 1817 NG M
 Золото $2,300 - 0 27Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1794 NG M
 Золото $2,100 - 0 11Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1801 NG M
 Золото $11,000 - 0 17Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 G J
 Золото $15,000 - 0 12Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
1 эскудо 1750 G J
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
4 эскудо 1817 NG M
 Золото $5,100 - 0 27Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1789 NG M
 Золото $4,100 - 0 10Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1789 NG M
 Золото $12,000 - 0 11Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
1 эскудо 1757 G J
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
1 эскудо 1755 G J
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
8 эскудо 1790 NG M
 Золото $27,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1778 NG P
 Золото $16,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1794 NG M
 Золото $2,300 - 0 2Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1794 NG M
 Золото $4,200 - 0 8Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
4 эскудо 1755 G J
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
4 эскудо 1797 NG M
 Золото - - 0 2Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
2 эскудо 1808 NG M
 Золото $18,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1765 G
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1797 NG M
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1770 G
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1783 NG P
 Золото $1,700 - 0 4Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1756 G J
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1770 G
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1789 NG M
 Золото $1,900 - 0 18Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1787 NG M
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1765 G
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1783 NG P
 Золото $13,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
1 эскудо 1797 NG M
 Золото $900 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл IV
2 эскудо 1789 NG M
 Золото $3,700 - 0 8Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VI
8 эскудо 1752 GG J
 Золото - - 0 0
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