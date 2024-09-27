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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

2 эскудо 1817 года NG M (Гватемала, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1817 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1817 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1817 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3029 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8050 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • UBS (1)
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
1695 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Goldberg - February 14, 2017
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - January 5, 2015
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - April 23, 2013
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - April 23, 2013
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Numismatica Genevensis - November 28, 2012
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе CNG - January 4, 2012
Продавец CNG
Дата 4 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
Гватемала 2 эскудо 1817 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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