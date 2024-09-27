Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
2 эскудо 1817 года NG M (Гватемала, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1817 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3029 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8050 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
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Продавец CNG
Дата 4 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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