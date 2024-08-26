Каталог монет Фердинанда VII (1808-1813)

Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $6,700 - 0 76
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 NG M
Золото $1,700 - 0 60
Гватемала, Фердинанд VII
1 эскудо 1817 NG M
Золото $30,000 - 0 5
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 NG M
Золото $49,000 - 0 3
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 NG M
Золото $2,300 - 0 27
Гватемала, Фердинанд VII
2 эскудо 1817 NG M
Золото $5,100 - 0 27
Гватемала, Фердинанд VII
4 эскудо 1817 NG M
Золото $18,000 - 0 1
Гватемала, Фердинанд VII
2 эскудо 1808 NG M
Золото - - 0 0
Гватемала, Фердинанд VII
2 эскудо 1811 NG M
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