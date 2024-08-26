Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Каталог монет Фердинанда VII (1808-1813)

Всего добавлено монет: 8

Период чеканки Фердинанда VII
Каталог монет Фердинанд VII 1808-1813
coin Золото
Год монеты

Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 NG M
 Золото $6,700 - 0 76Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
1 эскудо 1817 NG M
 Золото $1,700 - 0 60Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 NG M
 Золото $30,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 NG M
 Золото $49,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
2 эскудо 1817 NG M
 Золото $2,300 - 0 27Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
4 эскудо 1817 NG M
 Золото $5,100 - 0 27Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
2 эскудо 1808 NG M
 Золото $18,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Фердинанд VII
2 эскудо 1811 NG M
 Золото - - 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гватемалы Все гватемальские монеты гватемальские золотые монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск