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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Золотые монеты 8 эскудо Фердинанда VII - Гватемала

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8 эскудо 1808-1817

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 NG M 0 31811 NG M 0 51817 NG M 0 76
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