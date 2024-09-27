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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1808 года NG M (Гватемала, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1808 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1808 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1808
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1808 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1069 проданному на аукционе MDC Monaco за 60000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 8 эскудо 1808 NG M на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
69929 $
Цена в валюте аукциона 60000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1808 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
29200 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1808 NG M на аукционе Stack's - April 20, 2005
Гватемала 8 эскудо 1808 NG M на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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