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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Монеты Гватемалы 1808 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1808 NG M
Средняя цена 49000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1808 NG M
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 1
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