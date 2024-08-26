Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
2 эскудо 1808 года NG M (Гватемала, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,1904 oz) 5,9209 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1808
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1808 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15800 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.
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