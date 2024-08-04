Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Цена монет Гватемалы
Фердинанд VII
2 эскудо
Гватемала
Период:
1746-1813
1746-1813
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1813
Главная
Каталог
Цена монет Гватемалы
Фердинанд VII
2 эскудо
Золотые монеты 2 эскудо Фердинанда VII - Гватемала
2 эскудо 1808-1817
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1808
NG M
0
1
1811
NG M
0
0
1817
NG M
0
27
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Гватемалы
Каталог монет Фердинанда VII
Все гватемальские монеты
гватемальские монеты номиналом 2 эскудо
Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Numismatik Zöttl
Аукцион
4 авг. 2024
Varesi
Аукцион
27 сент. 2024
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Гватемала
Период
1746-1813
Категория
Зактрыть
???
Гватемала
Период
1746-1813
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Фердинанд VII
1808-1813
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить