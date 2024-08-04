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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Золотые монеты 2 эскудо Фердинанда VII - Гватемала

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2 эскудо 1808-1817

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 NG M 0 11811 NG M 0 01817 NG M 0 27
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