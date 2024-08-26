Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1817 года NG M (Гватемала, Фердинанд VII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1817 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 40250 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
21224 $
Цена в валюте аукциона 86000 PLN
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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