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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1817 года NG M (Гватемала, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1817 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1817 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VII

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1817 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 40250 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
5340 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
21224 $
Цена в валюте аукциона 86000 PLN
Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Palombo - January 22, 2022
Продавец Palombo
Дата 22 января 2022
Сохранность MS61 PL NGC
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Chaponnière - November 20, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - August 20, 2021
Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность XF45 NGC
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - May 7, 2021
Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - January 22, 2021
Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Stack's - January 16, 2021
Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Гватемала 8 эскудо 1817 NG M на аукционе Hess Divo - December 3, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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