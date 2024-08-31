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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1811 года NG M (Гватемала, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1811 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1811 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7615 oz) 23,684 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1811 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3203 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 34000 CHF. Торги состоялись 19 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (1)
Гватемала 8 эскудо 1811 NG M на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
28458 $
Цена в валюте аукциона 23900 EUR
Гватемала 8 эскудо 1811 NG M на аукционе Palombo - November 17, 2019
Продавец Palombo
Дата 17 ноября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
29315 $
Цена в валюте аукциона 29000 CHF
Гватемала 8 эскудо 1811 NG M на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1811 NG M на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1811 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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