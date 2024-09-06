Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
1 эскудо 1817 года NG M (Гватемала, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,0952 oz) 2,9605 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1817 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 525 проданному на аукционе Maison Palombo за 5500 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
1651 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2140 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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