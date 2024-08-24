Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Золотые монеты 4 эскудо Фердинанда VII - Гватемала

type-coin
type-coin

4 эскудо 1817

Год Знак Описание Продажи Продажи
1817 NG M 0 27
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гватемалы Каталог монет Фердинанда VII Все гватемальские монеты гватемальские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск