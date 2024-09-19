Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
4 эскудо 1817 года NG M (Гватемала, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 эскудо
- Год 1817
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1817 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
5520 $
Цена в валюте аукциона 5520 USD
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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