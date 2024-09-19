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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

4 эскудо 1817 года NG M (Гватемала, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 эскудо 1817 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 эскудо 1817 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,3807 oz) 11,842 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1817
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1817 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2039 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.

Сохранность
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
4272 $
Цена в валюте аукциона 3960 EUR
Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
5520 $
Цена в валюте аукциона 5520 USD
Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Stack's - January 14, 2023
Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Stack's - January 16, 2022
Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - May 13, 2021
Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - August 15, 2019
Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - January 14, 2015
Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 4 эскудо 1817 NG M на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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