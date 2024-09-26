Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1756 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)

no image
no image

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Фердинанд VI
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1756
  • Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1756 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3019 проданному на аукционе Stack's Bowers за 149500 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Stack's (1)
Гватемала 8 эскудо 1756 G J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Гватемала 8 эскудо 1756 G J на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гватемалы Каталог монет Фернанда VI Монеты Гватемалы 1756 года Все гватемальские монеты гватемальские золотые монеты гватемальские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск