Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1756 года G J (Гватемала, Фердинанд VI)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Фердинанд VI
- Номинал 8 эскудо
- Год 1756
- Правитель Фердинанд VI (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1756 года со знаком G J. Это золотая монета периода Фернанда VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3019 проданному на аукционе Stack's Bowers за 149500 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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