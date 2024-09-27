Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
2 эскудо 1783 года NG P (Гватемала, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,7668 гр
- Чистого золота (0,196 oz) 6,0969 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1783 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1327 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 8000 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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