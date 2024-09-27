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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

2 эскудо 1783 года NG P (Гватемала, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,196 oz) 6,0969 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1783 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1327 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 8000 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 2 эскудо 1783 NG P на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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