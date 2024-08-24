Каталог монет Карла III (1759-1788)

Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
Монеты Карла III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $4,100 - 0 6
Гватемала, Карл III
2 эскудо 1785 NG M
Золото $84,000 - 0 7
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1768 G
Золото $14,000 - 0 2
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1781 NG P
Золото - - 0 2
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1765 G
Золото $31,000 - 0 4
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1785 NG M
Золото $8,400 - 0 30
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1778 NG P
Золото - - 0 1
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1761 G J
Золото $29,000 - 0 1
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1781 NG P
Золото $16,000 - 0 1
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1778 NG P
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1765 G
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1770 G
Золото $1,700 - 0 4
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1783 NG P
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1770 G
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1787 NG M
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1765 G
Золото $13,000 - 0 3
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1783 NG P
Золото $9,800 - 0 4
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1778 NG P
Золото $5,000 - 0 1
Гватемала, Карл III
2 эскудо 1778 NG P
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
2 эскудо 1781 NG P
Золото $1,600 - 0 1
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1785 NG M
Золото $8,000 - 0 1
Гватемала, Карл III
2 эскудо 1783 NG P
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1783 NG P
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1785 NG P
Золото - - 0 0
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1781 NG P
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