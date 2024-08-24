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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Каталог монет Карла III (1759-1788)

Всего добавлено монет: 24

Период чеканки Карла III
Каталог монет Карл III 1759-1788
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Год монеты

Монеты Карла III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Гватемала, Карл III
2 эскудо 1785 NG M
 Золото $4,100 - 0 6Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1768 G
 Золото $84,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1781 NG P
 Золото $14,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1765 G
 Золото - - 0 2Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1785 NG M
 Золото $31,000 - 0 4Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1778 NG P
 Золото $8,400 - 0 30Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1761 G J
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1781 NG P
 Золото $29,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1778 NG P
 Золото $16,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1765 G
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1770 G
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1783 NG P
 Золото $1,700 - 0 4Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1770 G
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1787 NG M
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1765 G
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
8 эскудо 1783 NG P
 Золото $13,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1778 NG P
 Золото $9,800 - 0 4Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
2 эскудо 1778 NG P
 Золото $5,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
2 эскудо 1781 NG P
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1785 NG M
 Золото $1,600 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
2 эскудо 1783 NG P
 Золото $8,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1783 NG P
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
4 эскудо 1785 NG P
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Гватемала, Карл III
1 эскудо 1781 NG P
 Золото - - 0 0
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