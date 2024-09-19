Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1768 года G (Гватемала, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком G. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе MDC Monaco за 90000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
104894 $
Цена в валюте аукциона 90000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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