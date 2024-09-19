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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1768 года G (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1768 года G - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1768 года G - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1768 года со знаком G. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1068 проданному на аукционе MDC Monaco за 90000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Jesús Vico (1)
  • MDC Monaco (1)
  • Stack's (1)
Гватемала 8 эскудо 1768 G на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
64079 $
Цена в валюте аукциона 60000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1768 G на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
104894 $
Цена в валюте аукциона 90000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1768 G на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1768 G на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Гватемала 8 эскудо 1768 G на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Гватемала 8 эскудо 1768 G на аукционе Heritage - May 30, 2008
Гватемала 8 эскудо 1768 G на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1768 G на аукционе Stack's - April 20, 2005
Гватемала 8 эскудо 1768 G на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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