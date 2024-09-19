Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1785 года NG M (Гватемала, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1785
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30293 проданному на аукционе Heritage Auctions за 60000 USD. Торги состоялись 10 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
19814 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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