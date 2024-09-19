Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1785 года NG M (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1785 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1785 года NG M - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1785
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1785 года со знаком NG M. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 30293 проданному на аукционе Heritage Auctions за 60000 USD. Торги состоялись 10 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Numisor (1)
Гватемала 8 эскудо 1785 NG M на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Гватемала 8 эскудо 1785 NG M на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
19814 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1785 NG M на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гватемала 8 эскудо 1785 NG M на аукционе Numisor - October 21, 2016
Продавец Numisor
Дата 21 октября 2016
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гватемалы Каталог монет Карла III Монеты Гватемалы 1785 года Все гватемальские монеты гватемальские золотые монеты гватемальские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск