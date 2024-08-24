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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1783 года NG P (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1783 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1783 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15500 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 8 эскудо 1783 NG P на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Гватемала 8 эскудо 1783 NG P на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
4510 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Гватемала 8 эскудо 1783 NG P на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Для продажи 8 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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