Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1783 года NG P (Гватемала, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15500 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
4510 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Где продать?
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