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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Монеты Гватемалы 1783 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1783 NG P
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 эскудо 1783 NG P
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1783 NG P
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1783 NG P
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 4
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