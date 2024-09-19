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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

1 эскудо 1783 года NG P (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1783 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1783 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Daniel Frank Sedwick

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21318 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 1 эскудо 1783 NG P на аукционе Heritage - September 13, 2016
Гватемала 1 эскудо 1783 NG P на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
1998 $
Цена в валюте аукциона 1998 USD
Гватемала 1 эскудо 1783 NG P на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность AU
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Гватемала 1 эскудо 1783 NG P на аукционе Heritage - September 22, 2015
Гватемала 1 эскудо 1783 NG P на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Гватемала 1 эскудо 1783 NG P на аукционе Heritage - May 31, 2009
Гватемала 1 эскудо 1783 NG P на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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