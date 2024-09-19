Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
1 эскудо 1783 года NG P (Гватемала, Карл III)
Фотография: Daniel Frank Sedwick
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21318 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11500 USD. Торги состоялись 28 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
1998 $
Цена в валюте аукциона 1998 USD
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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