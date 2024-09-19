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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Монеты Гватемалы 1778 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1778 NG P
Средняя цена 8400 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
4 эскудо 1778 NG P
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1778 NG P
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1778 NG P
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 1
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