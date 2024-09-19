Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
1 эскудо 1778 года NG P (Гватемала, Карл III)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,3834 гр
- Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1778 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24289 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16100 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск