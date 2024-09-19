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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

1 эскудо 1778 года NG P (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1778 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1778 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 1 эскудо 1778 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 24289 проданному на аукционе Heritage Auctions за 16100 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 1 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - April 18, 2011
Гватемала 1 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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