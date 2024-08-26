Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
4 эскудо 1778 года NG P (Гватемала, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1778 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
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