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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

4 эскудо 1778 года NG P (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1778 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1778 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1778 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 4 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Гватемала 4 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - April 23, 2018
Гватемала 4 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
10200 $
Цена в валюте аукциона 10200 USD
Гватемала 4 эскудо 1778 NG P на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Гватемала 4 эскудо 1778 NG P на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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