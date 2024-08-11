Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1778 года NG P (Гватемала, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1778
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 19000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (8)
- Cayón (2)
- Goldberg (1)
- Heritage (7)
- Jesús Vico (1)
- Numisor (1)
- Stack's (7)
- UBS (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
10406 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск