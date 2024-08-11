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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1778 года NG P (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1778 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1778 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,7841 oz) 24,3877 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1778 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 282 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 19000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
10406 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
10716 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - May 7, 2021
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Stack's - January 16, 2021
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - April 27, 2020
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - April 27, 2020
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - January 7, 2019
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - January 7, 2019
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Stack's - August 16, 2018
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - January 3, 2012
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Stack's - March 7, 2010
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Stack's - March 7, 2010
Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Stack's - April 24, 2009
Гватемала 8 эскудо 1778 NG P на аукционе Stack's - April 24, 2009
Продавец Stack's
Дата 24 апреля 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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