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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

2 эскудо 1778 года NG P (Гватемала, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,7668 гр
  • Чистого золота (0,196 oz) 6,0969 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1778
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 2 эскудо 1778 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1279 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4600 EUR. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
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Гватемала 2 эскудо 1778 NG P на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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