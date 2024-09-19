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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

8 эскудо 1761 года G J (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1761 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1761 года G J - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27,0674 гр
  • Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1761
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком G J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 140000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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Гватемала 8 эскудо 1761 G J на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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