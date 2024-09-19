Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
8 эскудо 1761 года G J (Гватемала, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27,0674 гр
- Чистого золота (0,798 oz) 24,8208 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1761
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 8 эскудо 1761 года со знаком G J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 140000 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
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