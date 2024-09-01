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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

4 эскудо 1781 года NG P (Гватемала, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1781 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1781 года NG P - цена золотой монеты - Гватемала, Карл III

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5337 гр
  • Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1781 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31152 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гватемала 4 эскудо 1781 NG P на аукционе Heritage - May 7, 2021
Гватемала 4 эскудо 1781 NG P на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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