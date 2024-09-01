Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813
4 эскудо 1781 года NG P (Гватемала, Карл III)
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5337 гр
- Чистого золота (0,392 oz) 12,1939 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гватемала
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Гватемала
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гватемальской монеты 4 эскудо 1781 года со знаком NG P. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31152 проданному на аукционе Heritage Auctions за 28800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (1)
Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск