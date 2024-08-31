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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

Монеты Гватемалы 1781 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1781 NG P
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 эскудо 1781 NG P
Средняя цена 29000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1781 NG P
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1781 NG P
Средняя цена
Продажи
0 0
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