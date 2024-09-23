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Гватемала Период: 1746-1813 1746-1813

1 эскудо 1781 года NG P (Гватемала, Карл III)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,3834 гр
  • Чистого золота (0,098 oz) 3,0484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гватемала
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Гватемала
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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